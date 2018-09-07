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Около 70 новых автомобилей передали полицейским Тверской области

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил сотрудникам подразделений Госавтоинспеции и участковым уполномоченным полиции Тверской области ключи от новых служебных автомобилей.

Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 7 сентября, при участии председателя Законодательного Собрания региона Сергея Голубева, главного федерального инспектора по области Игоря Жукова, начальника УМВД России по области Владимира Андреева и председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Сергея Веремеенко, пишут «Тверские ведомости».

Представителям Госавтоинспекции были переданы ключи от 35 автомобилей Skoda Octavia, Lada Granta, Renault Logan и Renault Duster. Все машины оснащены алкотестерами и измерителями светового коэффициента пропускания автомобильных стекол.

Остальные 32 автомобиля модели Chevrolet Niva будут использоваться участковыми. Они оборудованы громкоговорителями и видеорегистраторами. Всю предоставленную технику распределят между 36 районами области.

Стоимость автомобилей для сотрудников ГИБДД составила 26,3 млн рублей, для участковых — 31,1 млн рублей. Средства были выделены из бюджета региона.

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