Спортивно-познавательный парк «Русичи» откроется в Тверской области

В деревне Русино Торжокского района Тверской области планируется открыть новый спортивно-познавательный парк «Русичи» в рамках реализации второго этапа патриотического проекта «Русинский рубеж: поле нашей памяти». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На данный момент реализация второго этапа проекта «Русинский рубеж» подходит к концу. Парк «Русичи», где можно увидеть фрагменты линии обороны советской армии в годы Великой Отечественной войны, планируют открыть в конце сентября, также продолжается обустройство зрительного зала с применением мультимедийных технологий в местной библиотеке-музее. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Проект «Русинский рубеж: поле нашей памяти» в 2017 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Активное участие в реализации проекта принимает местная молодежь и волонтеры. Также они учатся проводить экскурсии и создавать презентации.

Также в августе 2018 года провели реконструкцию линии обороны Красной армии. Теперь в Русино можно увидеть противотанковые ежи, блиндаж, дот, ходы сообщения, проволочное заграждение.