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Тверская область присоединится к акции «Чистый берег»

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Эколого-просветительская акция «Чистый берег» состоится в Конаково Тверской области 5 сентября в рамках всероссийского проекта «Вода России». Ожидается, что в мероприятии примет участие порядка 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Акция в Конаково стартует у ДК «Современник» в 11:00. Для школьников проведут открытый урок о водных ресурсах, а главным событием мероприятия станет субботник на участке прибрежной полосы Иваньковского водохранилища. Также запланированы и другие мероприятия, в том числе совещание по вопросам водоохранной деятельности.

«Для Тверской области водные ресурсы исторически играют огромную роль. Это касается использования потенциала великой русской реки Волги, которая берет начало на территории нашего региона, сотен других рек и водоемов», — приводят мнение губернатора Тверской области Игоря Рудени «Тверские ведомости».

Всероссийская акция «Вода России» проходит с 2014 года. В прошлом году в ней приняли участие более 1,5 млн человек из 80 регионов страны.

Мероприятие направлено на развитие волонтерского экологического движения, воспитание бережного обращения к природе, формирование экологической культуры и установки на активную природоохранную деятельность.

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