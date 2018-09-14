Песков заявил об отсутствии запроса США на допуск экспертов к химобъектам РФ

Вашингтон не направлял Москве запрос на допуск международных наблюдателей к российским химическим объектам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 сентября.

«Если я не ошибаюсь, уже было заявление из МИДа, что никаких запросов на этот счет не было», — заявил пресс-секретарь журналистам.

13 сентября представитель Госдепартамента США Маниша Сингх сообщила, что Вашингтон готов отказаться от введения второго, более жесткого пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей», если Москва даст гарантию в будущем не использовать химоружие и пообещает допустить иностранных экспертов проинспектировать свои химические объекты.

Как отметила Сингх, этого не произошло, поэтому США готовятся к введению пакета ограничительных мер.

В конце августа США ввели первый пакет новых санкций против России из-за «дела Скрипалей». В ноябре Вашингтон должен приступить к рассмотрению второго пакета, который предполагает понижение уровня дипотношений и почти полное сворачивание торговли, если Москва не пойдет на требования Вашингтона.

Отношения между странами обострились после инцидента в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были обнаружены без сознания британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон голословно обвинил Москву в покушении на Скрипалей с использованием нервно-паралитического вещества российского производства. Москва все обвинения категорически отвергает и требует прозрачного и независимого расследования.