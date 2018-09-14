Глава «Натали Турс» назвал фейком слухи о возобновлении работы оператора

Глава компании «Натали Турс» Владимир Воробьев опроверг сообщения СМИ о возобновлении деятельности туроператора.

По его словам, эта информация является «очередным фейком», передает «Интерфакс».

Ранее 14 сентября пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что руководитель «Натали Турс» решил возобновить туроператорскую деятельность на базе компании «Центр туризма «Согласие» — единственной компании бренда «Натали Турс», которую не исключили из единого федерального реестра.

В начале июля руководство туроператора объявило об отмене всех туров из-за финансовых проблем. 3 сентября Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о трех компаниях, работающих под брендом «Натали Турс».

На следующий день туроператор объявил о приостановке своей деятельности. В компании рекомендовали клиентам обращаться за компенсациями в страховую компанию «Ингосстрах» и опубликовали перечень документов, необходимых для возмещения.