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Глава «Натали Турс» назвал фейком слухи о возобновлении работы оператора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Глава компании «Натали Турс» Владимир Воробьев опроверг сообщения СМИ о возобновлении деятельности туроператора.

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По его словам, эта информация является «очередным фейком», передает «Интерфакс».

Ранее 14 сентября пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что руководитель «Натали Турс» решил возобновить туроператорскую деятельность на базе компании «Центр туризма «Согласие» — единственной компании бренда «Натали Турс», которую не исключили из единого федерального реестра.

В начале июля руководство туроператора объявило об отмене всех туров из-за финансовых проблем. 3 сентября Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о трех компаниях, работающих под брендом «Натали Турс».

На следующий день туроператор объявил о приостановке своей деятельности. В компании рекомендовали клиентам обращаться за компенсациями в страховую компанию «Ингосстрах» и опубликовали перечень документов, необходимых для возмещения.

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