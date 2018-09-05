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Роспотребнадзор напомнил туристам порядок обращения за страховыми выплатами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Роспотребнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) опубликовал на официальном сайте рекомендации для клиентов туристической компании «Натали Турс», остановившей деятельность 4 сентября. Надзорное ведомство разъяснило порядок обращения туристов за выплатой в страховые организации.

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Письменные требования о выплате компенсации клиенты «Натали Турс» должны подать в страховую компанию «Ингосстрах».

В надзорном ведомстве объяснили, что основанием для выплаты является факт причинения туристу реального ущерба от неисполнения туроператором обязательств. Поэтому в обращении необходимо указать ФИО и контакты туриста, все реквизиты туроператора, информацию о договоре на реализацию туристского продукта, информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неоказании туроператором услуг, размер ущерба и банковские реквизиты для перечисления возмещения.

Туристам также необходимо предоставить копии документа, удостоверяющего личность туриста, и договора с туроператором, а также оригинал документов, подтверждающих ущерб при наступлении страхового случая.

С 4 сентября компания «Натали Турс» остановила туроператорскую деятельность в связи с исключением из реестра юридических лиц организаций, работающих под ее брендом (речь идет об ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали», ООО «Туроператор «Натали Турс»). Соответствующее решение Ростуризма связано с аннулированием всех туров с 4 июля. Руководство компании объяснило эти действия финансовыми проблемами.

Общая сумма ответственности страховщика — 100,5 млн рублей. Размер компенсации для каждого клиента определят через 30 дней. Сейчас формируется реестр требований для расчета выплат.

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