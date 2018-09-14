В финском Сале загорелся свечной завод

Жителей финского города Сало эвакуируют из-за пожара на свечном заводе, где горит около 200 т парафина. Об этом информирует телерадиокомпания YLE.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеров 14 сентября в 6:05 по местному времени (совпадает с московским). Площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м, в ликвидации возгорания задействованы 30 пожарных расчетов.

«Для тушения парафина нельзя использовать воду. Единственный способ — это подавление огня. Это не совсем подходит для такой территории», — цитирует «Газета.ру» представителя пожарных.

По данным экстренных служб, при горении парафина выделяется много токсичного дыма. Людям рекомендуют не выходить на улицу, а жителей близлежащих домов эвакуируют. Информации о возможных пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее на предприятии по переработке отходов в бельгийском Антверпене произошел взрыв во время сброса жидких веществ в резервуар. В результате погиб один человек, еще пять пострадали.