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Взрыв прогремел на предприятии по переработке отходов в Антверпене

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Фото: Global Look Press
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По меньшей мере один человек погиб, пятеро пострадали в результате взрыва на предприятии по переработке отходов в Ставроке, муниципалитет бельгийского Антверпена.

Инцидент произошел днем в четверг, 13 сентября, во время сброса жидких веществ в резервуар. В настоящее время экстренные службы пытаются ликвидировать пожар, возникший после взрыва. Все работники завода эвакуированы.

В компании Indaver, владеющей предприятием, заявили, что точные причины случившегося будут усыновлены в ходе расследования, пишет издание De Morgen.

По словам дальнобойщиков, которые видели момент взрыва, различные обломки разлетелись далеко за пределы завода, упав на проезжую часть в портовом районе.

В феврале 2016 года на предприятии произошло аналогичное ЧП. Тогда никто не пострадал.

10 сентября на складе горюче-смазочных материалов на востоке Чехии взорвались четыре резервуара для хранения топлива, после чего начался пожар.

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