Школы, больницы и отели запасутся противогазами

Учреждения с массовым пребыванием людей до 1 февраля 2019 года должны быть оснащены не только огнетушителями, но и так называемыми самоспасателями для безопасной эвакуации из зоны пожара — противогазами, респираторами и специальными огнестойкими накидками. Их количество, качество, места размещения и правила эксплуатации прописаны в новом ГОСТе, который уже поддержал Росстандарт. Новый регламент станет обязательным для школ и детсадов, поликлиник и больниц, гостиниц и общежитий, кинотеатров и спортивных сооружений, ТЦ и ресторанов, офисных помещений. По мнению авторов проекта, введение стандарта поможет предотвратить повторение трагедии в Кемерово.

Проект ГОСТа «Средства индивидуальной защиты людей при пожаре» разработан Национальным союзом организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ). Документ устанавливает единые требования к нормам оснащения объектов с массовым пребыванием людей средствами индивидуальной защиты. В настоящее время они отсутствуют, говорится в сопроводительных материалах к документу, с которыми ознакомились «Известия».

Нацстандарт вступит в силу с 1 февраля 2019 года и с этого момента станет обязательным, рассказал «Известиям» президент НСОПБ, член комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ Сергей Серегин. Здания организаций и учреждений и сейчас должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, но четких требований к их количеству, качеству, местам хранения и правилам эксплуатации до сих пор установлено не было, пояснил он.

— Неопределенность приводила к тому, что «дежурное» количество противогазов хранили в закрытых ящиках на дальних складах и раз в год демонстрировали их проверяющим. Теперь мы наконец уходим от формального подхода и обеспечиваем защищенность граждан, — рассказал Сергей Серегин.

В документе прописаны все требования к самоспасателям. Они подразделяются на группы в зависимости от типа и времени максимального использования, а также возраста человека, для которого они предназначены. Предусматриваются как переносные защитные камеры для детей до полутора лет, так и огнестойкие конструкции с носилками для малоподвижных людей. Конкретную марку и модель должен будет определить проектировщик объекта, его владелец или руководитель учреждения.

Согласно проекту, самоспасателями и накидками должны быть обеспечены все проживающие и пребывающие в здании граждане, а также персонал. Их необходимое количество рассчитывается по специальной методике, предложенной в документе. Средства защиты должны храниться в контейнерах, размещать которые следует в помещениях с круглосуточным доступом охраны, на рабочих местах персонала и у эвакуационных выходов. Эти места будут обозначаться специальным значком — красно-белым изображением человека в противогазе. Кроме того, руководитель учреждения обязан не реже одного раза в полгода проводить учения работников.

Проект уже одобрили в техническом комитете Росстандарта. Как говорится в заключении, рекомендуется зарегистрировать ГОСТ, а после этого включить его в обязательный перечень документов в области стандартизации.

Разработка стандарта продиктована острой необходимостью обеспечить максимальную безопасность в местах массового скопления людей, считает депутат Госдумы, председатель комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Анатолий Выборный.

— Трагические события, произошедшие 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, показали всю уязвимость сегодняшнего положения и необходимость предотвратить их в будущем. Положения нового нацстандарта дадут возможность человеку в экстренной ситуации быстро найти в здании средства защиты и использовать их, чтобы безопасно покинуть опасную зону и дождаться помощи, — пояснил он «Известиям».

По словам Анатолия Выборного, несмотря на то что новый ГОСТ создаст определенные трудности для владельцев зданий и руководителей учреждений, четкое выполнение его требований в итоге защитит как посетителей, так и самих предпринимателей от возможных претензий контролирующих органов.