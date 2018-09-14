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Посол в США рассказал о проблемах с визами для российских дипломатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Американская сторона затягивает процесс выдачи виз российским дипломатам, которые должны приехать на место высланных из США коллег. Об этом журналистам рассказал посол РФ Анатолий Антонов.

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«Разрешения на въезд в США нашим новым сотрудникам оформляются из рук вон плохо. Их визовые запросы надолго «подвисают» в американском посольстве, что препятствует нормальной ротации кадров. Были случаи отзыва уже выданных виз», — заявил он.

Антонов подчеркнул, что Москва предлагала Госдепартаменту несколько вариантов решения визовой проблемы, однако они остались без ответа.

По словам дипломата, российская дипмиссия при выдаче виз американцем руководствуется принципом взаимности. 

«Ясно одно: возвращение к нормальности в визовой работе зависит от американской готовности вести с нами равноправный, обоюдовыгодный диалог», — отметил Антонов.

Высылка российских дипломатов происходит на фоне инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены британский агент и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Сразу после происшествия Лондон обвинил Москву в отравлении Скрипалей и объявил о высылке 23 сотрудников посольства РФ. Примеру Лондона последовали более 20 стран, Москва ответила зеркально.

Американские власти также выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство РФ в Сиэтле. В ответ на это Россия выдворила 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге.

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