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МИД потребовал от США наказать виновных в утечке данных о дипломатах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство иностранных дел России потребовало от США прекратить неправомерное распространение конфиденциальной информации и наказать виновных. Об этом 31 августа заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«Власти США снова демонстрируют полную неспособность обеспечить нормальные условия для работы в своей стране для представительств иностранных государств», — сказала дипломат.

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Она заявила, что Соединенные Штаты системно не соблюдают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, уточняет «РИА Новости».

«Требуем от США прекратить нарушать собственное национальное законодательство и международные обязательства, пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы РФ и ее граждан», — отметила Захарова.

Она также призвала привлечь к строгой ответственности виновных в инциденте должностных лиц.

В августе новостной медиа-ресурс BuzzFeed опубликовал материалы о банковских операциях российского посольства в США и российских дипломатов.

Днем ранее Захарова заявила, что США не представили ни одного доказательства вины арестованной в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной, которую 15 июля задержали по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

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