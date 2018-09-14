Заключенного в Ставропольском крае по ошибке выпустили на свободу

Сотрудники колонии в Ставропольском крае по ошибке освободили заключенного. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК по региону.

По данным следователей, в августе суд удовлетворил ходатайство одного из заключенных о переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение. Однако при оформлении документов заключенный по ошибке был внесен в список лиц, освобожденных от тюремного срока в пользу исправительных работ.

Мужчина успел покинуть колонию, но после обнаружения ошибки был задержан и возвращен в тюрьму.

7 сентября сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Пермскому краю нашли заключенного, сбежавшего из колонии строгого режима в августе. Для этого потребовалось провести в городе сплошную зачистку.