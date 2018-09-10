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Из тюрьмы в Бразилии сбежали более 100 заключенных

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Фото: Global Look Press/C.H. Gardiner
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Из тюрьмы строгого режима в бразильском городе Жуан-Песоа сбежали более 100 заключенных. Как сообщает телеканал Globo 10 сентября, лишь 28 человек удалось оперативно задержать.

Точное число сбежавших не приводится. Побегу предшествовало вооруженное нападение на исправительное учреждение — неизвестные обстреляли здание и взорвали ворота.

В полиции полагают, что целью атаки было освобождение четверых осужденных, которые являлись членами преступной группировки, занимавшейся ограблением инкассаторских автомобилей и банкоматов, пишет агентство ТАСС.

В конце июля из мексиканской тюрьмы сбежал помощник местного наркобарона «Коротышки» Хулиан Гримальди. Ему удалось покинуть место заключения через главные ворота учреждения.

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