Из тюрьмы в Бразилии сбежали более 100 заключенных

Из тюрьмы строгого режима в бразильском городе Жуан-Песоа сбежали более 100 заключенных. Как сообщает телеканал Globo 10 сентября, лишь 28 человек удалось оперативно задержать.

Точное число сбежавших не приводится. Побегу предшествовало вооруженное нападение на исправительное учреждение — неизвестные обстреляли здание и взорвали ворота.

В полиции полагают, что целью атаки было освобождение четверых осужденных, которые являлись членами преступной группировки, занимавшейся ограблением инкассаторских автомобилей и банкоматов, пишет агентство ТАСС.

В конце июля из мексиканской тюрьмы сбежал помощник местного наркобарона «Коротышки» Хулиан Гримальди. Ему удалось покинуть место заключения через главные ворота учреждения.