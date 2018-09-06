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В Италии сбежали более 50 мигрантов с судна Diciotti

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Фото: REUTERS/Antonio Parrinello
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Более 50 мигрантов, которых спасли в Средиземном море сотрудники судна итальянской береговой охраны Diciotti, сбежали из центра распределения беженцев. Об этом рассказал в четверг, 6 сентября, итальянский вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

«Более 50 мигрантов, высадившихся с Diciotti, «так нуждающихся» в защите, еде и крове, решили сбежать и пропали. Это лишь очередное подтверждение, что далеко не все, кто прибывает в Италию, бегут от войн и голода», — написал он в Twitter.

Около 170 мигрантов спасли 15 августа в Средиземном море, Рим сначала не разрешил заход корабля в итальянские порты, после чего пустил в порт Катании. Однако Сальвини не дал разрешения на высадку мигрантов на берег и потребовал, чтобы решение этой проблемы было найдено на европейском уровне.

Первыми на землю сошли 27 детей и 16 взрослых, которым требовалась помощь медиков.

26 августа все беженцы вышли на берег, пишет «Федеральное агентство новостей».

В конце июня правительство Италии запретило спасательным кораблям помогать судам с беженцами на борту, несмотря на сигналы бедствия, а в начале лета Италия закрыла порты для судов с мигрантами.

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