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В Пермском крае найден сбежавший в августе заключенный

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Пермскому краю нашли заключенного, сбежавшего из колонии строгого режима в августе. Для этого потребовалось провести в городе сплошную зачистку.

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Мужчина 6 сентября несколько раз попал в объективы камер видеонаблюдения в городе Губахе, сообщает «Аргументы и Факты Прикамье».

Пропажу заключенного обнаружили во время утренней переклички 28 августа. Осужденного объявили в розыск. «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСИН сообщает, что беглеца зовут Николай Сугак. Он родился в 1992 году и осужден за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В августе из колонии в Приморье сбежал вор-рецидивист. На следующий день мужчину задержали в 500 км от места заключения. Как ему удалось так быстро преодолеть большое расстояние, не уточняется.

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