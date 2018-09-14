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Госдеп США недоволен советами экс-госсекретаря иранским властям

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Фото: youtube.com
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Госдепартамент недоволен советами по работе с нынешней администрацией Белого дома, которые бывший госсекретарь Джон Керри дает властям Ирана. С таким заявлением выступила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

По ее словам, в СМИ неоднократно появлялись сообщения об общении Керри с иранским правительством. Науэрт заявила, что лучшим советом, который бывший госсекретарь может дать Тегерану, является призыв отказаться от поддержки террористических движений, пишет ТАСС.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обвинив Тегеран в невыполнении обязательств соглашения, в подписании которого участвовали Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и США. Сделка ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену международных санкций.

Позднее Вашингтон сообщил о восстановлении всех ограничительных мер против ИРИ, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с республикой.

7 августа Соединенные Штаты восстановили первый блок санкций в отношении Ирана, касающийся автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами. Второй блок вступит в силу в ноябре и затронет энергетический сектор, трансакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, а также связанные с Центробанком республики.

В настоящее время страны, участвующие в подписании СВПД и заявившие о своей приверженности сделке, занимаются разработкой мер, которые позволят защитить сотрудничающие с Тегераном компании от американских санкций.

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