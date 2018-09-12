Прямой эфир

США пригрозили Ирану ответом за возможные нападения на дипломатов

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом пригрозил Ирану «быстрым и решительным» ответом в случае нападений на дипломатов в Басре и других городах Ирака.

Как заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, «Соединенные Штаты привлекут режим в Тегеране к ответственности за любое нападение или повреждения государственных объектов США».

По утверждению Сандерс, за нападения на консульство США в Басре и против американского посольства в Багдаде ответственны «подручные» Ирана, передает «РИА Новости».

Иракская Басра всю прошлую неделю была охвачена беспорядками. Демонстранты требуют от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством. 8 сентября они напали на 12 пожарных машин.

По последним данным, в результате протестов два человека погибли и 45 пострадали. В этот же день минометному обстрелу подверглась территория международного аэропорта Басры.

Кроме того, протестующие подожгли офисы проиранских политических партий и движений, здание иранского консульства и один из президентских дворцов в центре города. Также они прорвались на территорию месторождения «Западная Курна – 2» и избили полицию.

После чего власти Ирана призвали своих граждан незамедлительно покинуть Басру, а Тегеран закрыл пограничный переход между двумя странами, расположенный в 30 км от охваченного бунтом города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия считает неправильным уход европейского бизнеса из Ирана
В МИД России спрогнозировали действия Ирана в рамках СВПД

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017