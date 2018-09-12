США пригрозили Ирану ответом за возможные нападения на дипломатов

Белый дом пригрозил Ирану «быстрым и решительным» ответом в случае нападений на дипломатов в Басре и других городах Ирака.

Как заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, «Соединенные Штаты привлекут режим в Тегеране к ответственности за любое нападение или повреждения государственных объектов США».

По утверждению Сандерс, за нападения на консульство США в Басре и против американского посольства в Багдаде ответственны «подручные» Ирана, передает «РИА Новости».

Иракская Басра всю прошлую неделю была охвачена беспорядками. Демонстранты требуют от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством. 8 сентября они напали на 12 пожарных машин.

По последним данным, в результате протестов два человека погибли и 45 пострадали. В этот же день минометному обстрелу подверглась территория международного аэропорта Басры.

Кроме того, протестующие подожгли офисы проиранских политических партий и движений, здание иранского консульства и один из президентских дворцов в центре города. Также они прорвались на территорию месторождения «Западная Курна – 2» и избили полицию.

После чего власти Ирана призвали своих граждан незамедлительно покинуть Басру, а Тегеран закрыл пограничный переход между двумя странами, расположенный в 30 км от охваченного бунтом города.