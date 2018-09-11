Россия считает неправильным уход европейского бизнеса из Ирана

Москва считает неправильным курс европейского бизнеса на сворачивание или ограничение работы в Исламской Республике Иран (ИРИ), заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, крупные предприятия и компании, имеющие серьезные завязки на США, предпочитают «обезопасить» себя от американского давления, в том числе через прекращение сотрудничества с Тегераном.

«Это ровно то, к чему стремятся Соединенные Штаты, пытаясь приучить весь мир к мысли, что нужно и дальше беспрекословно выполнять поступающие из Вашингтона приказы», — сказал дипломат в интервью «Российской газете».

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обвинив Тегеран в невыполнении обязательств соглашения, в подписании которого участвовали Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и США. Сделка ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену международных санкций.

Позднее Вашингтон сообщил о восстановлении всех ограничительных мер против ИРИ, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с республикой.

7 августа Соединенные Штаты восстановили первый блок санкций в отношении Ирана, касающийся автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами. Второй блок вступит в силу в ноябре и затронет энергетический сектор, трансакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, а также связанные с Центробанком республики.

В настоящее время страны, участвующие в подписании СВПД и заявившие о своей приверженности сделке, занимаются разработкой мер, которые позволят защитить сотрудничающие с Тегераном компании от американских санкций.