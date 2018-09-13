Московский парк трамваев полностью обновят к 2024 году

Столичные власти намерены полностью обновить парк трамваев к началу 2024 года. Об этом заявил заместитель главного инженера ГУП «Мосгортранс» Сергей Матвеев.

По его словам, обновление трамвайного парка необходимо для быстрого и комфортного проезда пассажиров.

«Столица продолжит закупать электротранспорт — к 2024 году мы планируем на 100% обновить подвижной состав московского трамвая», — рассказал заместитель главного инженера.

Матвеев сообщил, что 13 сентября в Москве начал курсировать 201-й трамвай нового поколения «Витязь-М». Вагоны уже перевозят пассажиров на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы.

Трехсекционные низкопольные трамваи «Витязь-М» вышли на столичные улицы в марте 2017 года, каждую неделю они перевозят больше 1 млн пассажиров. К концу 2019 года число трамваев нового поколения достигнет 300.