Начинаем с поражения

Сборная России по баскетболу провела свой первый матч решающего второго раунда в отборе к чемпионату мира – 2019. Подопечные Сергея Базаревича в упорной борьбе уступили в гостях сборной Чехии (78:80). Решающий мяч на последних секундах встречи забросил разыгрывающий «Вашингтона» Томаш Саторански.

Итоги игры в Пардубице подвел форвард сборной России Семен Антонов.

- Эмоции плохие, обидно проиграли этот матч. Позволили сопернику сделать много подборов на нашем щите, но они нас за это не наказывали. У чехов было на 20 отскоков больше, но разница в счете составила всего два очка. А в последней атаке мы могли выиграть матч, но не попали свой бросок, - сказал он.

За игру лидер чехов набрал 16 очков, сделал восемь подборов и отдал шесть передач. Самым результативным игроком матча стал Яромир Богачев. Именно два «трехочковых» защитника хозяев переломили ход встречи — в третьей четверти чехи буквально за 30 секунд сумели отыграть девятиочковое преимущество.

— По всем компонентам, кроме глубины обороны, наши ребята действовали здорово, — рассказал «Известиям» экс-тренер сборной России, чемпион Европы Борис Соколовский. — Где-то нам не повезло: шальные отскоки, пара судейских ошибок… Решающим эпизодом матча стал момент в третьей четверти, когда мы повели со счетом 52:43 и чехи взяли тайм-аут, после которого Богачек закинул два трехочковых подряд. Нужно было поплотнее действовать против него на периметре. Думаю, что если бы мы не пропустили хотя бы одну из этих двух «трешек», победа была бы за нами.

Как и ожидалось, в отсутствие основного центрового Тимофея Мозгова, россияне полностью проиграли борьбу под щитом. Чехи взяли 44 подбора, а наша сборная — только 21.

— Конечно, хотелось бы еще больше подборов в нападении, но я считаю, что Сергей Базаревич сделал правильный выбор в пользу Артема Клименко как доминирующего центрового, — продолжил Борис Соколовский. — Видно, что он растет и развивается. Если он получит доверие и в казанском УНИКСе, у нас появится еще один сильный центровой и мы практически забудем об отсутствии Тимофея Мозгова (центровой «Орландо» не сможет помочь сборной в квалификации, так как будет задействован в играх NBA. — «Известия»). Стоит сказать восторженные слова и в адрес «больших» соперника. Если Ян Веселы не нуждается в представлении, то Ондрей Балвин провел выдающийся матч. Помимо своих прямых обязанностей, он забил два важнейших средних броска.

В составе российской команды самым результативным баскетболистом стал разыгрывающий Дмитрий Хвостов, набравший 18 очков.

— Отмечу очень хорошее движение наших игроков без мяча, — сказал Борис Соколовский. — Мяч двигался очень быстро, практически без задержек. И во многом это обусловлено присутствием в команде Алексея Шведа. Он сегодня был очень важной частью команды, к нему не должно быть никаких претензий. Дима Хвостов показал великолепную статистику трехочковых бросков, реализовав шесть из семи попыток. Надеюсь, в таком же ключе он будет действовать и в игре с болгарами. Радует Семен Антонов, который до последнего бьется во всех эпизодах. Дима Кулагин благодаря сезону в «Локомотиве» доказывает, что способен быть на первых ролях в сборной.

Учитывая, что в параллельном матче группы команда Болгарии неожиданно обыграла сборную Франции, положение россиян в группе становится критическим. В оставшихся пяти играх практически нет права на ошибку.

— Я уверен, что шансы на выход на ЧМ-2019 у нас еще есть, — заключил Борис Соколовский. — При такой цельной игре, думаю, мы реабилитируемся уже в ближайшем матче. Также хочется, чтобы наши клубы – участники Евролиги пошли навстречу сборной и во время ноябрьского и февральского «окон» ФИБА отпустили игроков в сборную. Все должны сплотиться ради общей цели. Мы не должны пропускать второй чемпионат мира подряд.

- Уверен, что мы успеем восстановиться к матчу с Болгарией. Наш медицинский штаб и массажисты приложат максимум усилий, чтобы мы подошли к предстоящей игре в хорошей форме. К тому же, впервые за эту квалификацию у нас будет настоящее преимущество своей площадки. Мы тренировались в Химках перед выездом в Чехию и еще успеем провести там пару тренировок, чтобы пристреляться к кольцу. В предыдущие два раза после перелетов у нас было столько же времени на привыкание к залу, как и у соперников, - заявил Семен Антонов.

В воскресенье, 16 сентября, россияне сыграют в Химках со сборной Болгарии.

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