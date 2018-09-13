Первый шаг к Китаю

Сборная России продолжает движение к чемпионату мира по баскетболу, который через год пройдет в Китае. Команда под руководством Сергея Базаревича закончила первый раунд отбора на втором месте в группе. Чтобы поехать в Поднебесную, во втором туре россиянам нужно занять в своей группе место не ниже третьего, причем результаты первого раунда тоже будут учитываться.

Сегодня российская команда начнет второй раунд квалификации сложнейшим выездным матчем со сборной Чехии. Наши соперники смогли собрать оптимальный состав на отчетную игру, в то время как россияне не смогут рассчитывать на своего основного центрового Тимофея Мозгова. Также из-за травм в чешский город Пардубице не попадают тяжелый форвард «Химок» Петр Губанов и защитник ЦСКА Михаил Кулагин.

— Даже с Мозговым в этом матче было бы непросто, — отметил двукратный вице-чемпион мира по баскетболу, председатель совета директоров «Нижнего Новгорода» Сергей Панов. — У чехов очень габаритная сборная. Но, как говорил один известный тренер, «на место павших бойцов всегда готовы еще два». Мотивация играть в сборной должна дать новым ребятам возможность раскрыться. Да и в целом таланта и мастерства нашим баскетболистам хватает. Мы должны побеждать.

Подготовка сборной к двум ответственным матчам продолжалась почти две недели. За это время наша команда успела провести два товарищеских матча в рамках Кубка Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. В первой игре россияне крупно уступили команде Израиля (71:93), а спустя два дня разгромили сборную Польши (88:68). В матче с поляками 20 очков набрал лидер национальной команды Алексей Швед.

— С каждым днем мы все лучше и лучше чувствуем друг друга на площадке, — заявил он «Известиям». — Думаю, подойдем к игре с Чехией в отличном состоянии. Спасибо болельщикам, которые пришли на Кубок Кондрашина и Белова и здорово нас поддерживали.

Сборная Чехии сейчас находится в хорошей форме. В первом раунде команда под руководством Ронена Гинзбурга потерпела всего одно поражение в шести матчах. К новому сезону в ее состав вернулись две главных звезды чешского баскетбола — центровой «Фенербахче» Ян Веселы и защитник «Вашингтона» Томаш Саторански. Первый из них раз выступал за сборную еще на Евробаскете-2017, а второго и вовсе не приглашали в национальную команду два года.

— Настроения, что Россия сейчас явно сильнее, у меня нет, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион Сергей Тараканов. — У нас есть проблемы под кольцом и зависимость от трехочковых бросков, процент которых обычно снижается на выезде из-за более агрессивной защиты, благосклонности судей и атмосферы в зале. Я знаю, как активно чешские болельщики гонят свою команду вперед. Когда я был менеджером сборной, мы играли на выезде с Чехией, и это была очень непростая игра. Хотя состав у нас был не хуже, чем сейчас. Про нынешнюю чешскую сборную могу сказать, что это очень неуступчивая команда, имеющая в своем составе двух ярких лидеров. Поэтому я опасаюсь за результат. Надеюсь, что он будет позитивный, но и не удивлюсь, если наши проиграют. При этом, ничего страшного в этом поражении я не вижу. Из шести оставшихся матчей надо выиграть максимальное количество игр, но не обязательно все.

Сборная России играет в группе K вместе с командами Франции, Боснии и Герцеговины, Чехии, Болгарии и Финляндии. Причем с французами и боснийцами россияне уже не встретятся, поскольку играли с ними на первом этапе. Для попадания в финальный турнир ЧМ-2019 необходимо по итогам 12 туров занять не ниже третьего места в группе. После первого этапа сборная Чехии занимает второе место в группе K, одержав пять побед в шести матчах. Российская команда находится на третьей строчке с тремя победами и тремя поражениями.

— Болгария — аутсайдер нашей группы, — продолжил Сергей Тараканов. — А вот финны — не подарок. Даже без своей главной звезды Лаури Макканена (форвард «Чикаго» будет задействован в играх NBA. — «Известия») они способны преподнести сюрпризы. Думаю, во всех матчах второго раунда нам будет непросто.

Капитан сборной России Виталий Фридзон верит, что его команда способна получить путевку на мировое первенство в Китае.

— Легко не будет, но у нас есть хорошие шансы выполнить поставленную задачу и выйти на чемпионат мира, — рассказал «Известиям» Виталий Фридзон. — Мы можем обыграть любого соперника, что и доказали в первом квалификационном раунде. Да, мы дважды уступили французам, но в обоих матчах были близки к победе. Надеюсь, всё будет хорошо.

В последний раз сборная России играла на чемпионате мира в 2010 году. Тогда команда под руководством Дэвида Блатта заняла седьмое место.

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