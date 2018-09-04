Петр Губанов: «Швед — лучший игрок Европы»

Сборная России продолжает подготовку к двум важнейшим матчам квалификации чемпионата мира – 2019 с командами Чехии и Болгарии. Перед выездом в Пардубице подопечные Сергея Базаревича примут участие в Кубке Кондрашина и Белова — турнир с участием сборных России, Польши и Израиля пройдет с 6 по 8 сентября в Санкт-Петербурге. В преддверии контрольных игр «Известия» пообщались с центровым национальной команды Петром Губановым.

В интервью 31-летний баскетболист рассказал о своих целях в «Химках», таланте Алексея Шведа и противостоянии с Яном Веселы.

— Летом вы сменили «Нижний Новгород» на «Химки». Тяжелый был переезд?

— Да, было тяжеловато. После небольшого отдыха прилетели с семьей в Москву и занялись поисками школы для сына, который в этом году идет в первый класс. Затем искали квартиру ближе к новой школе. Только потом я поехал в Нижний Новгород за машиной и всеми нашими вещами.

— Ваш агент Вадим Михайловский сказал, что вы выбрали «Химки» во многом из-за участия команды в Евролиге, куда вы возвращаетесь спустя три года.

— Конечно. Я амбициозный человек и всегда хочу играть на самом высоком уровне. Все понимают, что Евролига — главный баскетбольный турнир Европы. Мне приятно, что я вернулся в «Химки» и у меня есть шанс снова играть среди лучших.

— Эксперты отмечают, что вы идеально подходите под стиль игры Георгиоса Барцокаса. Согласны?

— Не хотел бы загадывать на эту тему. Как я впишусь в игру «Химок», покажет только время. Конкретно с тренером мы пока не разговаривали, но на сборах команды я видел его понимание игры. Он хочет, чтобы пятый номер больше растягивал оборону в ширину, угрожал сопернику не только из-под кольца, но и с периметра.

— Какую задачу поставили перед собой в «Химках»?

— Моя задача — тренироваться и ждать своего шанса. Через работу. Если у меня не будет много игрового времени, то я не буду расстраиваться, а продолжу усиленно работать и ждать момента.

— Ваш близкий друг Вадим Панин ушел из «Нижнего Новгорода» в «Зенит». Как думаете, у него хорошие перспективы заиграть в клубе из Санкт-Петербурга?

— Почему бы и нет? Он разносторонний игрок, с хорошим броском, проходом, умеет играть спиной к кольцу. У команд Василия Карасева игра строится больше от атаки, поэтому я думаю, что применение Вадиму найдут и проблем в новом клубе у него быть не должно.

— Кит Лэнгфорд назвал его одним из самых недооцененных игроков в российском баскетболе. Согласны с этим мнением?

— Отчасти. Всю свою карьеру Вадим играл в хороших клубах. Жаль, не сложилось со сборной. Он был в команде при Дэвиде Блатте, но в дальнейшем его не вызывали. Он был в отличной форме, когда тренером был Евгений Пашутин, но там, видимо, было что-то личное. Сейчас уже, наверное, возраст не позволяет. Но, на мой взгляд, Панин однозначно был достоин защищать цвета национальной команды.

— Для вас приезд в сборную — особый повод?

— Конечно. Здесь всегда теплая атмосфера, все друг друга поддерживают. Реально, приезжаешь в национальную команду, и даже настроение становится другое, забываешь обо всех проблемах.

— В матче с Чехией вам предстоит играть против Яна Веселы. Готовы противостоять этому габаритному центровому?

— Остановить можно любого игрока. Всё будет зависеть от нас, в первую очередь от командной защиты. Ближе к игре тренеры дадут установки, как действовать против него. Понятное дело, что Веселы — игрок высокого уровня. Нам будет с ним непросто. Но у нас есть Леша Швед.

— На ваш взгляд, он входит в пятерку лучших игроков Европы?

— Думаю, что не в пятерку. Швед — лучший игрок Европы. Прошлый сезон это подтвердил. Когда он в сборной, для команды это — огромный плюс.

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