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В зоне поиска аргентинской подлодки обнаружили объект длиной 55 метров

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Patricio Murphy
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Американская компания Ocean Infinity обнаружила продолговатый объект длиной 55 метров в зоне поиска пропавшей в ноябре 2017 года аргентинской подлодки «Сан-Хуан», пишет издание Clarin. Теперь власти будут изучать обнаруженный объект.

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При этом, по данным издания, длина «Сан-Хуан» составляет почти 66 м в длину.

Отмечается, что ВМС Аргентины не верят, что находка имеет отношение к пропавшей подлодке.

«Мы видели изображения продолговатого образования примерно в 55 м длиной, речь может идти о геологической формации… продолжается работа, чтобы получить более четкие снимки перед спуском подводного аппарата», — рассказал один из родственников членов экипажа подлодки.

7 сентября 2018 года в Аргентине возобновили поиск подлодки «Сан-Хуан». В зону поиска отправилось судно, зафрахтованное американской компанией Ocean Infinity.

За 10 дней планируется проверить 3,2 тыс. кв. м. Находящиеся на судне подводные аппараты смогут опускаться на глубину до 6 тыс. м.

Дизельная субмарина «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

ВМС Аргентины 1 декабря 2017 года признали гибель членов экипажа.

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