В Аргентине возобновили поиск подлодки «Сан-Хуан»

Зафрахтованное американской компанией Ocean Infinity судно в пятницу, 7 сентября, отправилось в зону поиска пропавшей в ноябре 2017 года аргентинской подлодки «Сан-Хуан».

«Из порта города Комодоро-Ривадавия отправилось судно американской компании Ocean Infinity Seabed Constructor для продолжения поиска подводной лодки «Сан-Хуан», — говорится в распространенном заявлении аргентинского оборонного ведомства, которое цитирует РЕН ТВ.

За 10 дней планируется проверить 3,2 тыс. квадратных метров. Находящиеся на судне подводные аппараты смогут опускаться на глубину до 6 тыс. метров.

Дизельная субмарина «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

ВМС Аргентины 1 декабря признали гибель членов экипажа.