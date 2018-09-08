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В Аргентине возобновили поиск подлодки «Сан-Хуан»

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Фото: TASS/Imago/TELAM
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Зафрахтованное американской компанией Ocean Infinity судно в пятницу, 7 сентября, отправилось в зону поиска пропавшей в ноябре 2017 года аргентинской подлодки «Сан-Хуан».

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«Из порта города Комодоро-Ривадавия отправилось судно американской компании Ocean Infinity Seabed Constructor для продолжения поиска подводной лодки «Сан-Хуан», — говорится в распространенном заявлении аргентинского оборонного ведомства, которое цитирует РЕН ТВ.

За 10 дней планируется проверить 3,2 тыс. квадратных метров. Находящиеся на судне подводные аппараты смогут опускаться на глубину до 6 тыс. метров.

Дизельная субмарина «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

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