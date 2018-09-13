«Росконтроль» назвал лучшие средства для мытья посуды

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» представил итоги экспертизы состава популярных моющих средств для посуды.

Специалисты организации изучили образцы чистящих гелей Pril, AOS, Fairy, «Минута плюс», Sorti, Frosch, «Просто».

Как показали результаты исследования, лучше всего посуду отмывают Pril, AOS и Fairy, хуже — «Минута плюс». Среднюю эффективность показали бренды Sorti, Frosch и «Просто», об этом говорится на сайте «Росконтроля».

При этом требованиям безопасности по уровню токсичности соответствуют Pril, «Просто», Frosch и Sorti. Исследования установили, что токсичностью обладают «Минута плюс», AOS и Fairy.

Эксперты также утверждают, что все моющие средства соответствуют требованиям так называемой смываемости с посуды.

В июне «Росконтроль» внес в черный список зефир в шоколадной глазури двух производителей: «Сладкие истории» за нарушение правила предупреждения покупателей и «Полет» за указанное в составе глазури цельное молоко, которое экспертиза не выявила.