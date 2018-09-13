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«Росконтроль» назвал лучшие средства для мытья посуды

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Jürgen Schulzki
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Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» представил итоги экспертизы состава популярных моющих средств для посуды.

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Специалисты организации изучили образцы чистящих гелей Pril, AOS, Fairy, «Минута плюс», Sorti, Frosch, «Просто».

Как показали результаты исследования, лучше всего посуду отмывают Pril, AOS и Fairy, хуже — «Минута плюс». Среднюю эффективность показали бренды Sorti, Frosch и «Просто», об этом говорится на сайте «Росконтроля».

При этом требованиям безопасности по уровню токсичности соответствуют Pril, «Просто», Frosch и Sorti. Исследования установили, что токсичностью обладают «Минута плюс», AOS и Fairy.

Эксперты также утверждают, что все моющие средства соответствуют требованиям так называемой смываемости с посуды.

В июне «Росконтроль» внес в черный список зефир в шоколадной глазури двух производителей: «Сладкие истории» за нарушение правила предупреждения покупателей и «Полет» за указанное в составе глазури цельное молоко, которое экспертиза не выявила.

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