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«Росконтроль» внес в черный список зефир в шоколадной глазури двух производителей

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Фото: Depositphotos
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Независимая некоммерческая организация в сфере защиты прав потребителей «Росконтроль» проверила качество зефира в шоколадной глазури шести брендов. Главным тестом стала проверка лакомства на безопасность. По итогам экспертизы зефир некоторых производителей попал в черный список.

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Эксперты организации исследовали глазурь зефира «Каждый день», «Лянеж», «Полет», «Сладкие истории», «Тверской кондитер» и «Шармэль». По итогам проверки выяснилось, что натуральной шоколадной глазурью покрываются кондитерские изделия только одной марки — «Шармэль».

Зефир остальных марок покрыт кондитерской глазурью на основе заменителей масла какао. «Росконтроль» поместил в черный список «Зефир в шоколадной глазури» производителя «Сладкие истории» за нарушение правила предупреждения покупателей. Сладости марки «Полет» также попали в него за указанное в составе глазури цельное молоко, которое экспертиза не выявила. Изделия других производителей были рекомендованы к покупке.

У зефира «Глазированный» фирмы «Каждый день» маркировка в указании состава является недостоверной — эксперты зафиксировали наличие консерванта бензойной кислоты, отметила главный специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроля» Ирина Аркатова.

По ее словам, производитель вряд ли специально добавил консервант в зефир, так как он обнаружен в малом, недействующем количестве. Скорее всего, он попал в образец с пищевыми добавками или одним из сырьевых компонентов. «Поэтому эксперты не сочли это нарушением. Однако это говорит о не слишком тщательном входном контроле сырья на предприятии», — цитирует Аркатову НСН.

Зефир марки «Шармэль» стал единственным лакомством, удовлетворяющим всем требованиям, пришли к выводу специалисты «Росконтроля».

Ранее «Росконтроль» совместно с Союзом потребителей проверил замороженное филе трески. Исследовали пять образцов, которые поставляются на прилавки магазинов. Четыре из них производятся в Мурманской области.

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