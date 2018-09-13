Прямой эфир

Госдума приняла в первом чтении закон о защите сотрудников предпенсионного возраста

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума приняла в первом чтении проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве лицам предпенсионного возраста и их необоснованное увольнение. Его поддержали три из четырех парламентских фракций: «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. КПРФ проголосовала против.

«Менять параметры пенсионной системы необходимо»
«Единая Россия» возьмет на контроль реализацию пенсионной реформы

«Мы переводим возрастную дискриминацию из проступков, каким она была до сих пор, в разряд преступлений. Это означает, что те, кто совершает подобные действия, должны понимать, что общество и государство рассматривает их как преступников», — цитирует комментарий первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева сайт Госдумы.

Депутат «Справедливой России» Михаил Емельянов назвал проект очень важным, но подчеркнул, что за правоприменительной практикой нужно внимательно следить, так как в защите нуждаются и права работодателей.

Законопроект предусматривает для работодателей, нарушивших права лиц предпенсионного возраста (до пяти лет перед выходом на пенсию), санкцию в виде штрафа до 200 тысяч рублей или обязательных работ до 360 часов.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Сейчас это 60 и 55 лет соответственно.

За счет данных мер власти смогут увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, что составляет 12 тыс. рублей в среднегодовом исчислении. В июле Госдума рассмотрела документ в первом чтении. Ко второму, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки. Их сбор должен завершиться 24 сентября.

29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил свою позицию по поводу пенсионных изменений. Он призвал смягчить поправки, предложенные кабмином. Речь идет о сокращении сроков выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам. 6 сентября глава государства внес на рассмотрение в Госдуму поправки к законопроекту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме обсудят перечень профессий для льготного выхода на пенсию
Бизнес предложил индексировать пенсии работающим пенсионерам
РСПП направила в правительство ряд предложений, призванных снизить нагрузку на компании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017