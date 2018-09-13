Госдума приняла в первом чтении закон о защите сотрудников предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве лицам предпенсионного возраста и их необоснованное увольнение. Его поддержали три из четырех парламентских фракций: «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. КПРФ проголосовала против.

«Мы переводим возрастную дискриминацию из проступков, каким она была до сих пор, в разряд преступлений. Это означает, что те, кто совершает подобные действия, должны понимать, что общество и государство рассматривает их как преступников», — цитирует комментарий первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева сайт Госдумы.

Депутат «Справедливой России» Михаил Емельянов назвал проект очень важным, но подчеркнул, что за правоприменительной практикой нужно внимательно следить, так как в защите нуждаются и права работодателей.

Законопроект предусматривает для работодателей, нарушивших права лиц предпенсионного возраста (до пяти лет перед выходом на пенсию), санкцию в виде штрафа до 200 тысяч рублей или обязательных работ до 360 часов.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Сейчас это 60 и 55 лет соответственно.

За счет данных мер власти смогут увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, что составляет 12 тыс. рублей в среднегодовом исчислении. В июле Госдума рассмотрела документ в первом чтении. Ко второму, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки. Их сбор должен завершиться 24 сентября.

29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил свою позицию по поводу пенсионных изменений. Он призвал смягчить поправки, предложенные кабмином. Речь идет о сокращении сроков выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам. 6 сентября глава государства внес на рассмотрение в Госдуму поправки к законопроекту.