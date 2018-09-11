«Единая Россия» в течение всего переходного периода будет отслеживать, как законодательно реализуется пенсионная реформа. Об этом во вторник заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании в ЦИК партии. Оно было посвящено предложениям ко второму чтению законопроекта по совершенствованию пенсионной системы. Премьер-министр не исключил, что в пенсионное законодательство могут быть внесены дополнительные изменения, и к этому нужно быть готовым.

Законопроект об изменениях в пенсионной системе, предложенный правительством, Госдума приняла в первом чтении 19 июля. Документ, в частности, предполагает повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Подобное предложение вызвало широкую дискуссию в обществе, и 29 августа президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением. Глава государства предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет вместо обозначенных ранее 63.

— Скажем прямо: мы в партии исходили из того, что менять параметры пенсионной системы необходимо, чтобы это трудное решение все-таки состоялось, потому что отодвигать его с нашей стороны — имею в виду ответственность даже перед будущими поколениями — было бы просто нечестно, — отметил во вторник глава правительства.

Кроме того, правительству необходимо заложить дополнительные денежные средства в проекте бюджета на ближайшие три года – для повышения в два раза пособия по безработице лицам предпенсионного возраста. Будет введет и льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, а также сохранены все налоговые послабления для граждан, достигших нынешнего возраста выхода на пенсию. По словам Дмитрия Медведева, в течение всего переходного периода, который рассчитан до 2034 года, партия обязана следить за всеми процессами, а при необходимости корректировать пенсионное законодательство.

— Хочу отдельно подчеркнуть, что с принятием пенсионного законодательства и связанных с ним подзаконных актов работа не просто не заканчивается, она, в известной степени, только начинается. Потому что задача для нашей партии – в течение всего переходного периода самым внимательным образом следить, как законодательство будет работать, — отметил Дмитрий Медведев. — Мы должны исходить из реалий и откликаться на те проблемы, которые, вполне вероятно, могут возникать. И не надувать щеки, а принимать решения. Может быть, что-то даже придется скорректировать. К этому нужно быть готовыми.

Также в своем обращении к нации президент России предложил законодательно закрепить ответственность работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

— Решать эту проблему нужно с двух сторон. Государство, с одной стороны, должно сделать все, чтобы не допустить дискриминации по возрасту, трудовой дискриминации. Как и было предложено президентом, нужно усилить в этом смысле контроль за деятельностью работодателей, — добавил лидер «Единой России». — Одна из главных задач — защита людей старшего возраста. У них есть опасение, что работодатели не захотят иметь дело с человеком, пусть и вполне здоровым и полным сил, но находящимся в уже более зрелом возрасте, отдавая предпочтение молодым специалистам.

Со стороны «Единой России» были предложены и свои новации. Речь, например, идет о досрочном назначении страховой пенсии. В партии предлагают начать выплачивать ее за два года до достижения пенсионного возраста гражданам с большим трудовым стажем: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, сохранении сроков назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании, а также проведении ежегодной диспансеризации для работников предпенсионного возраста и предоставлении им для этого двух оплаченных рабочих дней. Пакет таких поправок уже был поддержан президентом.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак согласился со всеми тезисами председателя правительства, но пожаловался на то, что Минфин сдерживает усилия субъектов по наращиванию ими расходов на социальные нужды, и это тревожит регионы и партию.