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В Госдуме обсудят перечень профессий для льготного выхода на пенсию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Государственной думе обсуждают перечень профессий для определения льгот, которые дадут право досрочного выхода на пенсию. Вопросом занимается рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства.

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Об этом в среду, 12 сентября, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева после заседания группы, сообщил ТАСС.

По ее словам, комитет Госдумы по культуре заявил о необходимости пересмотра перечня творческих профессий, так как, к примеру, работать в балете более 35 лет «очень сложно».

«А можно ли работать водителем-дальнобойщиком?» — задала она вопрос и отметила, что необходимо выслушать мнение экспертов.

Поэтапное повышение пенсионного возраста предполагается со следующего года до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В правительстве необходимость этой меры объяснили демографическим кризисом 1990-х годов, из-за которого на рынок труда сейчас выходит меньше людей, чем на пенсию.

Ожидается, что данная мера позволит индексировать выплаты пенсионерам темпами выше инфляции.

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