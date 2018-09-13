Захоронение XVIII века по неизвестному обряду нашли в Новосибирске

На территории бывшего села Кривощеково, где будут строить мост через Обь в левобережной части Новосибирска, археологи открыли неизвестный науке ритуал погребения. В захоронении приблизительно середины XVIII века лежит женщина с православным крестом, сверху положен на спину мужчина. Не исключено, что она была его рабыней.

На фундаменте церкви святого Николая-угодника обнаружили кирпичи с клеймами в виде буквы Ш и ННГУ, которые могут помочь в восстановлении имен купцов, внесших свой вклад в стройку. Раскопки на площади 4,8 тыс. кв. м завершатся к концу октября. Об этом информирует Сибирское агенство новостей.

Недавно на раскопках Выборгского замка археологи обнаружили игровое поле для настольной логической игры, которая напоминает нарды, шашки или го. «Мельница» известна с IX–X веков и была распространена в странах Средней Азии.