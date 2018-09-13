Найден древнейший в мире рисунок в виде хэштега

Международная группа ученых обнаружила древнейший в мире рисунок в пещере Бломбос в ЮАР. Изображение было сделано на куске силкрита около 73 тыс. лет назад и напоминает хэштег, пишет научный журнал Nature.

По мнению исследователей, линии были нарисованны намеренно и, возможно, были частью более сложного рисунка.

Дальнейший анализ показал, что рисунки были сделаны при помощи оксида железа. Предположительно, линии были сделаны заостренным кусочком охры толщиной от 1-3 мм.

Ученые считают, что силкрит с хэштегом был частью жернова, на котором из охры делали порошок.

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