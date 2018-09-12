Ученые обнаружили семена древних растений на раскопках под Новосибирском

Томские палеонтологи совместно с коллегой из Эстонии, палеокарпологом Леели Амон-Вескимейстер, в ходе раскопок в урочище Волчья Грива в Новосибирской области впервые обнаружили семена древних растений.

Как сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ), ученые проводили раскопки в одном из крупнейших захоронений мамонтовой фауны в течение месяца. Из раскопа площадью 8 кв. м было извлечено более 400 находок, 99% которых составили кости мамонтов и других более мелких животных, пишет Сибирское агентство новостей.

Вместе с останками были обнаружены несколько десятков семян, окружавших мамонтов в период их вымирания, — камыша, осоки и других. Чтобы отделить семена от других текстур, ученым пришлось пропустить всю породу через несколько сит.

По словам заведующего лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Сергея Лещинского, обнаруженные семена стали дополнительным палеонтологическим подтверждением того, что найденные кости мамонтов были захоронены в так называемой грязевой ванне: сыром месте на зверовом солонце, где периодически стояла вода.

Экспедиция ТГУ проводилась в рамках госзадания Минобрнауки РФ «Комплексные исследования рефугиумов мамонтовой и динозавровой фаун Западной Сибири». В ходе раскопок на Волчьей Гриве ученые пытаются найти причину вымирания крупнейших млекопитающих на континенте, которое произошло 10 тыс. лет назад.