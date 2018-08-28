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Античную статую обнаружили на раскопках в Керчи

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Фото: commons.wikimedia.org/Investigatio
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Мраморную статую, предварительно, относящуюся к эпохе эллинизма, обнаружили в ходе раскопок городища Мирмекий в Керчи. Об этом рассказал руководитель Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

Археологи нашли статую в форме мужского торса в одежде, она сделана из мрамора, передает во вторник, 28 августа, «РИА Новости».

«Найдена в слое разрушения усадьбы первых веков нашей эры», — привел ученый подробности. Находка — первая на городище Мирмекий. Предполагается, что статую разбили еще в древности — от нее отделены ноги и голова.

В июле сообщалось, что два археологических лагеря разобьют в Крыму. В проекте «Археология» примут участие более 500 волонтеров.

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