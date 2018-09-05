Настольную средневековую игру нашли на раскопках Выборгского замка

На раскопках Выборгского замка археологи обнаружили игровое поле для настольной логической игры, которая напоминает нарды, шашки или го.

По словам замруководителя выборгской экспедиции Института материальной культуры РАН Александра Смирнова, которые приводит телеканал «78», речь может идти о старинном развлечении под названием «Мельница».

Игра известна с IX–X веков и была распространена в странах Средней Азии. Оттуда она по торговым путям попала в Балтийский регион и Европу. Обычно в нее играли два человека фишками разного цвета.

Ученые считают, что найденное на раскопках в Выборгском замке игровое поле может оказаться самым поздним образцом такой игры в Европе, поскольку оно сделано не из дерева, а из кирпича. Скорее всего, считают археологи, игра была предметом торга и имела весьма широкое распространение в городах Руси, особенно в Новгороде, Пскове и Старой Ладоге.

2 сентября стало известно, что на раскопках Выборгского замка обнаружили помещение глубиной 4 м, которое может оказаться средневековым «Тайным домом». Считается, что с этой комнаты начинался подземный ход между замком и городом.