Свыше 6 тыс. делегатов приняли участие в мероприятиях ВЭФа

Более 6 тыс. делегатов приняли участие в мероприятиях IV Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке 11–13 сентября. Об этом информирует пресс-служба ВЭФ.

Всего в рамках форума прошло более 100 деловых мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам региональной и международной повестки. Ключевым событием стало пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», в нем приняли участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулги, премьер Японии Синдзо Абэ и его южнокорейский коллега Ли Нак Ён.

Всего в форуме приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Самыми многочисленными оказалась делегации КНР (1096 человек), Японии (570 человек) и Южной Кореи (335 человек).

ВЭФ посетили более 340 глав иностранных компаний, в том числе руководители двух крупнейших нефтяных компаний Китая SINOPEC и China National Petroleum Corporation, а также 383 главы российских фирм. По итогам форума участники подписали 220 соглашений на общую сумму 3 млрд рублей.

Ранее глава французско-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде заявил, что Франция планирует в ближайшие два года увеличивать инвестиции в Россию.