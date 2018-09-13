Франция увеличит инвестиции в Россию в ближайшие два года

Глава французско-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде заявил, что Франция планирует в ближайшие два года увеличивать инвестиции в Россию.

По словам Киде, Франция была крупнейшим инвестором в России в 2014–2016 годах, передает «РИА Новости». «Мы точно будем продолжать увеличивать объем наших инвестиций в течение пары лет», — сказал он на ВЭФе.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11–13 сентября.

Директор аналитического центра «Обсерво» при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьен ранее в интервью «Известиям» заявил, что ни одна французская компания не покинула Россию после введения Евросоюзом санкций против Москвы.