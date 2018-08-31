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Аналитик «Обсерво» рассказал о доверии французского бизнеса к России

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Фото: simon-photo.ru/SIMON MAXIM
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Директор аналитического центра «Обсерво» при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьен в интервью «Известиям» заявил, что ни одна французская компания не покинула Россию после введения Евросоюзом санкций против Москвы.

«В отличие от немецких, американских и других компаний французы не ушли, потому что они видят перспективы России. Не ушли, но это не значит, что их бизнес не был переформатирован. Французские предприятия активно адаптируются к новым реалиям — экономическим, правовым. Французский бизнес проявил стойкость и не разочаровался в России», — сказал Дюбьен.

По данным Франко-российской торгово-промышленной палаты, в России работает больше 1 тыс. французских компаний и свыше 5 тыс. экспортируют в Россию.

Дюбьен также рассказал о недавнем визите в Москву группы французских сенаторов во главе с председателем комитета по экономическим делам Софи Прима, о проблемах французского бизнеса в РФ, а также о потерях от антироссийских санкций.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Французы не ушли, потому что видят перспективы России»

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