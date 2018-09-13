Франция выразила интерес в укреплении партнерства с Россией

Франция выразила заинтересованность в укреплении партнерства с Россией. С таким заявлением на полях ВЭФ-2018 выступила французский посол в РФ Сильви Берманн.

По ее словам, Евросоюз является одним из крупнейших инвесторов в России, в том числе вкладывая средства в инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке. На данный момент Франция занимает второе место по масштабам инвестиций в РФ за 2017 год, пишет «РИА Новости».

Также Берманн отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что страна выступает за развитие новой модели безопасности в Европе со всеми партнерами по континенту, включая РФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на острове Русский во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября. Основная цель международной площадки заключается в содействии ускоренному развитию экономики ДФО и расширении международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.