Депутаты фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Украины потребовали от властей страны «прекратить блокирование» подачи пресной воды в Крым, поскольку такая политика является геноцидом и нарушает права крымчан. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее официальном сайте.

Законодатели напомнили, что в Киеве не раз заявляли, что «Крым — это Украина», однако сегодня у большинства жителей полуострова существуют проблемы с доступом к пресной воде. Это создает риски для жизни и здоровья людей, усиливает угрозы экологической безопасности для всего юга Украины.

«Обеспечение доступа к воде, даже в условиях вооруженных конфликтов, является гуманитарной обязанностью всех стран — членов ООН», — заявляют депутаты.

Также народные избранники призвали привлечь к ответственности главу МИД Украины Павла Климкина, за его слова о том, что Крым нужно отставить без воды.

«Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права, и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осужден за геноцид», — предложили оппозиционеры.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно указывала, что голосование в Крыму прошло с соблюдением международного права, не нарушило устава ООН и соответственно, является легитимным.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал и прекратила подачу воды после возвращения республики в состав России. Проблему засухи решили бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма.