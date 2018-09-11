На Украине хотят отобрать у Ляшко неприкосновенность

Лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко хотят лишить неприкосновенности, чтобы возбудить против него уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

Соотвествующие документы готовят Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), отмечает издание «Украинские новини».

Известно, что Ляшко хотят привлечь к уголовное ответственности по двум статьям: «Декларирование недостоверной информации» и «Незаконное обогащение».

При этом САП и НАБУ пока никак не комментируют данную информацию.

В свою очередь нардеп от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук, если информация на Ляшко подтвердится, то это будет о попытках дискредитации партии и ее лидера.

Как напоминает телеканал «112 Украина», ранее НАБУ проверяла 571 тыс. гривен (1,4 млн рублей) выигрыша в «Украинской национальной лотерее», которые задекларировал Ляшко в статье о доходах и подарках.

При этом недавно генпрокурор Юрий Луценко анонсировал представление на некоего нардепа, «причастного к уничтожению оборонпрома Украины». Фамилию народного избранника Луценко не уточнил.

В июне президента Украины Петра Порошенко заподозрили в отмывании денегна Виргинских островах. В отношении компании, связанной с главой государства, начато расследование.