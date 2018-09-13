Прямой эфир

Косачев назвал санкции США «попыткой монополии в виртуальном мире»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев прокомментировал новый указ президента США Дональда Трампа о санкциях за вмешательство в выборы. Сенатор считает, что страна пытается «застолбить монополию на установление правил в виртуальном мире».

Завели песню: президенту США намекают на импичмент
Могут ли отправить Дональда Трампа в отставку и как это происходит

«Вашингтон в условиях почти отсутствующего правового регулирования в киберпространстве старается застолбить за собой монополию на установление правил в виртуальном мире, то есть, по сути, всё то же право на экстерриториальное применение своих норм», — написал Косачев на своей странице Facebook 13 сентября.

Он отметил, что Трамп ввел санкции «за то, что еще даже не произошло, — за будущее вмешательство в американские выборы».

По мнению законодателя, конгресс США является единственным, кто вмешивался в американские выборы. Законодательная власть страны, как пишет Косачев, «блокирует реализацию президентом того мандата, который ему дал американский избиратель».

12 сентября американский президент подписал исполнительный указ об ответственности за вмешательство в выборы США. Он предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы заподозрят во вмешательстве в выборы.

С 2016 года США обвиняют РФ якобы во вмешательстве в выборы главы государства. Трамп назначил бывшего руководителя Федерального бюро расследований Мюллера специальным прокурором, который больше года расследует «российское вмешательство». Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на ход голосования в разных странах, в том числе в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме назвали указ Трампа об автоматическом введении санкций паранойей
Конгрессмен раскритиковал новый указ Трампа о санкциях за мягкость

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017