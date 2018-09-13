Косачев назвал санкции США «попыткой монополии в виртуальном мире»

Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев прокомментировал новый указ президента США Дональда Трампа о санкциях за вмешательство в выборы. Сенатор считает, что страна пытается «застолбить монополию на установление правил в виртуальном мире».

«Вашингтон в условиях почти отсутствующего правового регулирования в киберпространстве старается застолбить за собой монополию на установление правил в виртуальном мире, то есть, по сути, всё то же право на экстерриториальное применение своих норм», — написал Косачев на своей странице Facebook 13 сентября.

Он отметил, что Трамп ввел санкции «за то, что еще даже не произошло, — за будущее вмешательство в американские выборы».

По мнению законодателя, конгресс США является единственным, кто вмешивался в американские выборы. Законодательная власть страны, как пишет Косачев, «блокирует реализацию президентом того мандата, который ему дал американский избиратель».

12 сентября американский президент подписал исполнительный указ об ответственности за вмешательство в выборы США. Он предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы заподозрят во вмешательстве в выборы.

С 2016 года США обвиняют РФ якобы во вмешательстве в выборы главы государства. Трамп назначил бывшего руководителя Федерального бюро расследований Мюллера специальным прокурором, который больше года расследует «российское вмешательство». Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на ход голосования в разных странах, в том числе в США.