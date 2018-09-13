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В Сети появился трейлер сериала «Романовы»

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Фото: youtube.com
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В интернете опубликован официальный трейлер нового сериала «Романовы» (The Romanoffs) о потомках российской императорской семьи. Ролик был размещен 12 сентября на канале Prime Video.

В полутораминутном видео показаны главные герои сериала, которые уверены, что являются наследниками царской семьи. Действие происходит в современной Америке, где персонажи переживают восемь драматических поворотов судьбы.

Исполнительным продюсером стал Мэттью Уайнер, автор сериала «Безумцы». В «Романовых» роил сыграют Аманда Пит, Джек Хьюстон, Кристина Хендрикс, Джон Слэттери, Изабэль Юппер, Аарон Экхарт, и другие.

Первая серия станет доступна пользователям сервиса Amazon 12 октября. Предполагается, что всего выйдет восемь эпизодов, не связанных между собой сюжетом и героями.

15 августа был опубликован второй тизер сериала.

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