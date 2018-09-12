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Киновселенная DC лишится привычного Супермена

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Фото: Global Look Press/PLANET PHOTOS
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Британский актер Генри Кавилл больше не сыграет Супермена в фильмах Warner Bros по комиксам DC, так как контракт с ним расторгнут, пишет «Газета.ру».

Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, стороны не смогли прийти к соглашению и договориться о расписании съемок. Кавилла планировали позвать сыграть камео Супермена в фильме «Шазам!». Кроме того, киностудия якобы намерена сфокусироваться на фильме, который рассказывает историю о юной супергероине-школьнице.

4 сентября стало известно, что Кавилл сыграет Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак» сервиса Netflix. Как рассказал источник, на эти съемки актер согласился уже после разрыва с Warner Bros.

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