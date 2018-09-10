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«СТС Медиа» готовит продолжение «Кухни»

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Фото: Yellow, Black & White
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Медиахолдинг «СТС Медиа» готовит продолжение сериалов «Кухня», «Отель Элеон» и «Даёшь молодёжь!».

В настоящее время авторы работают над сценариями будущих проектов, премьеры которых состоятся на каналах холдинга. В работе примет участие Art Pictures Vision, известная по таким историям как «Молодёжка», «Психологини», «90-е. Весело и громко», и другие. Основатель и учредитель кинокомпании Фёдор Бондарчук станет одним из продюсеров новых проектов.

По словам генерального продюсера канала СТС Антона Федотова, зрителей ждут не менее захватывающие истории, чем были уже показаны. «В телевизионном мире нечасто рождаются столь яркие хиты и герои, и с нашей стороны было бы неправильно прерывать их экранную жизнь, когда можно рассказать ещё много оригинальных историй».

Кроме того, как рассказали в iz.ru в медиахолдинге, в ближайшее время на телеэкраны выйдет новый спин-офф «Кухни» — скетчком «СеняФедя». По его сюжету два закадычных друга-повара Сеня и Федя увольняются из ресторана и открывают собственное дело. Купив уличный фудтрак, они вступают в гастрономическую войну за голодных пешеходов.

В начале сентября стало известно, что российский режиссер Илья Найшуллер, известный по клипам группы «Ленинград», снимет фильм со звездой сериала «Во все тяжкие» Бобом Оденкерком в главной роли.

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