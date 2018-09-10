Netflix купил права на сериал «Хождение по мукам» по роману Толстого

Американская компания Netflix приобрела права на размещение на своем видеохостинге российского сериала «Хождение по мукам» режиссера Константина Худякова по одноименному роману Алексея Толстого. Информацию об этом РБК подтвердили в пресс-службе телеканала НТВ.

По словам продюсера 12-серийного фильма Тимура Вайнштейна, это дает возможность представить проект аудитории всего мира. Он добавил, что это первый раз, когда Netflix «приобрел именно экранизацию исторического сериала со всей русской ментальностью», пишет «РИА Новости».

В анонсе фильма на сайте компании сказано, что это «история двух романтических сестер в период Первой мировой войны», сообщает телеканал «360». Роман Алексея Толстого повествует о переломных для России событиях 1914–1919 годов. Роли в сериале исполнили Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Андрей Мерзликин, Евгений Стычкин и другие.

Премьера сериала в РФ состоялась в ноябре 2017 года на телеканале НТВ в дни столетия Великой Октябрьской революции, напоминает RNS. Ранее в пресс-службе канала сообщали, что права на показ сериала также были проданы греческому телеканалу ERT3. Всего по поводу приобретения прав на показ «Хождения по мукам» переговоры с НТВ ведут около 10 стран. Сделка обошлась американцам в $500 тыс.

В апреле текущего года сообщалось, что Netflix снимет анимационный сериал по мотивам «Форсажа».