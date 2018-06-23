Топ-менеджера Netflix уволили за расистские высказывания

Директора по коммуникациям компании Netflix Джонатана Фридланда уволили за расистские высказывания на рабочем месте в адрес темнокожих. Об этом сообщил глава компании Рид Хастингс.

По его словам, несмотря на огромный вклад Фридланда в разные сферы деятельности компании, его поведение в отношении темнокожих демонстрирует низкую расовую чувствительность и не соответствует ценностям компании, пишет RT.

Сообщается, что оскорбительные высказывания бывший топ-менеджер несколько раз использовал во время встреч с другими сотрудниками.

21 июня стало известно, что чемпионат мира 2018 года служит доказательством того, что ни в российском футболе, ни в российском обществе нет расизма, о котором накануне мундиаля писали западные СМИ.

Об этом «Известиям» заявили в международной организации Sport for all, которая является участником мировой сети по борьбе с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе FARE.