Прямой эфир

Топ-менеджера Netflix уволили за расистские высказывания

0
Фото: Global Look Press/Jasper Jacobs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директора по коммуникациям компании Netflix Джонатана Фридланда уволили за расистские высказывания на рабочем месте в адрес темнокожих. Об этом сообщил глава компании Рид Хастингс.

По его словам, несмотря на огромный вклад Фридланда в разные сферы деятельности компании, его поведение в отношении темнокожих демонстрирует низкую расовую чувствительность и не соответствует ценностям компании, пишет RT.

Сообщается, что оскорбительные высказывания бывший топ-менеджер несколько раз использовал во время встреч с другими сотрудниками.

21 июня стало известно, что чемпионат мира 2018 года служит доказательством того, что ни в российском футболе, ни в российском обществе нет расизма, о котором накануне мундиаля писали западные СМИ.

Об этом «Известиям» заявили в международной организации Sport for all, которая является участником мировой сети по борьбе с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе FARE.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Яя Туре обвинил Хосепа Гвардиолу в расизме
Disney закрыла любимое шоу Трампа из-за расизма

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017