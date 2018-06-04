Яя Туре обвинил Хосепа Гвардиолу в расизме

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре выступил с резкой критикой в адрес главного тренера английской команды Хосепа Гвардиолы, обвинив его в расизме.

«Он был жесток со мной. Вы можете представить, чтобы он так обращался с Иньестой в «Барселоне»? Я подумал, а не из-за моего ли это цвета кожи?» — заявил Туре.

Он отметил, что Гвардиола лишь притворяется, что у него нет проблем с футболистами другой национальности. При этом спортсмен подчеркнул, что уличить специалиста в расизме не удастся, поскольку он «слишком умен», сообщает France Football.

Туре добавил, что в день, когда Гвардиола сформирует команду хотя бы из пяти африканцев, пришлет ему пирог.

Яя Туре — ивуарийский футболист, выступающий на позиции опорного полузащитника. Известен по выступлениям за донецкий «Металлург», греческий «Олимпиакос», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити».

Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. В минувшем сезоне клуб под его руководством стал чемпионом Англии и завоевал Кубок футбольной лиги.

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