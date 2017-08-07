Французская актриса Изабель Юппер сыграет одну из ролей в новом телесериале о российской императорской семье «Романовы» (The Romanoffs).

Режиссером многосерийного фильма станет Мэттью Вайнер, снявший ранее популярный сериал «Безумцы».

Сюжет ленты расскажет о современных людях, которые считают себя потомками знаменитой династии. Снимать телесериал буду по заказу американской компании Amazon.

Кого будет играть Юппер, пока неизвестно. Обладательница премии «Золотой глобус» за роль в фильме «Она» присоединилась к не менее выдающимся актерам: Кристине Хендрикс, Джону Слэттери, Джеку Хьюстону, Аманде Пит и Марте Келлер.

Изабель Юппер снимается в кино с 1971 года. Всего актриса сыграла более чем в 100 художественных фильмах.

По данным американских СМИ, картина выйдет в прокат весной 2018 года и будет состоять из восьми эпизодов, не связанных между собой сюжетом и героями.