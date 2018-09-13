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Moody's оценил будущее доллара в мировых валютных резервах

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Доля американской валюты в международной торговле и резервах стран может сократиться в обозримом будущем, однако доллар сохранит статус мировой резервной валюты. Такие выводы содержатся в обзоре рейтингового агентства Moody's.

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Как пишет РБК со ссылкой на данные Международного валютного фонда, доля доллара США в мировых валютных резервах составляет 62,7%, а евро — 20,1%. При этом резервы в других валютах не превышают 5%.

Вместе с тем эксперты Moody's полагают, что со временем альтернативные доллару валюты могут стать более популярны. В частности, специалисты прогнозируют рост доли европейской валюты на рынках Азии и Латинской Америки, а также более активное использование юаня как платежного средства ввиду усиления связей Китая с другими странами.

Помимо этого, аналитики полагают, что необходимость использования доллара в мировой торговле может снизиться на фоне развития региональной торговли и перехода новых валют в разряд резервных, однако для серьезных изменений в этой сфере потребуются десятилетия, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил в интервью «Известиям», что введение Вашингтоном санкций против ряда государств создает риски при использовании американской валюты как резервной.

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