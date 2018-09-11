Глава Минэкономразвития призвал россиян продавать доллары и покупать рубли

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рекомендовал россиянам продавать американские доллары. Такой совет глава Минэкономразвития дал во вторник, 11 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Курс американской валюты в среднесрочной перспективе будет колебаться в пределах 63–64 рублей, считает Орешкин, поэтому сейчас наиболее выгодное время для обмена рублей на доллары. Курс рубля должен стабилизироваться в ближайшие полгода-год.

Глава экономического ведомства сослался в своем прогнозе на выводы своего министерства, в которых были учтены перспективы ужесточения антироссийских санкций и волатильность на глобальном рынке, передает НСН.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на среду, 12 сентября, вырос до 69,97 рубля. Курс евро поднялся до 81,39 рубля.